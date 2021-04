Ghost of Tsushima: Sucker Punch al lavoro su uno “spettacolare gioco multiplayer” – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo nuove informazioni, gli autori di Ghost of Tsushima – Sucker Punch – è al lavoro su uno “spettacolare gioco multigiocatore”.. Sucker Punch – noto sviluppatore di Sony che ha dato i natali a serie come Sly Cooper, inFamous e, più recentemente, Ghost of Tsushima – è al lavoro su un nuovo progetto, descritto come “uno spettacolare gioco Multiplayer”. L’informazione arriva da un annuncio di lavoro sul sito ufficiale di Sucker Punch. Precisamente, il team di sviluppo di Ghost of Tsushima è alla ricerca di un nuovo programmatore ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo nuove informazioni, gli autori diof– è alsu uno “multigiocatore”..– noto sviluppatore di Sony che ha dato i natali a serie come Sly Cooper, inFamous e, più recentemente,of– è alsu un nuovo progetto, descritto come “uno”. L’informazione arriva da un annuncio disul sito ufficiale di. Precisamente, il team di sviluppo diofè alla ricerca di un nuovo programmatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima Sucker Punch assume per un nuovo progetto multiplayer, in arrivo Ghost of Tsushima Legends 2? Sucker Punch è lo studio di sviluppo che ha sviluppato titoli come Sly Raccoon , la serie inFamous e soprattutto Ghost of Tsushima . L'ultimo titolo venuto fuori dallo sviluppatore è stato un enorme successo e le voci su un sequel in arrivo sono sempre più numerose e concrete . Lo studio è alla ricerca di una ...

Sucker Punch è al lavoro su un 'multiplayer spettacolare' Non dovrebbe sorprendere sapere che lo sviluppatore Sucker Punch Productions sta lavorando a un nuovo progetto dopo l'acclamato Ghost of Tsushima. Tuttavia è degno di nota il fatto che il gioco (non ancora annunciato) avrà una qualche forma di multiplayer. Secondo un nuovo annuncio di lavoro avvistato oggi, Sucker Punch sta ...

Ghost of Tsushima per PS4 a soli 39,99€ (-47%) Telefonino.net Sucker Punch al lavoro su un gioco multiplayer Sucker Punch ricerca dipendenti per lavorare a un gioco multiplayer: si tratta di un seguito per Ghost of Tsushima o qualcosa di nuovo?

Sucker Punch al lavoro su un multiplayer cooperativo: Ghost of Tsushima 2 oppure no? Il team FIrst Party Sony autore di Ghost of Tsushima ha pubblicato un annuncio di lavoro decisamente interessante.

