Furto di pc destinati a studenti in difficoltà | l’Afidop ne dona di nuovi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –, Associazione Formaggi Italiani DOP e IGP presieduta da Domenico Raimondo, presidente anche del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, ha effettuato una sostanziosazione in danaro alla Fondazione Francesca Rava N.P.H.Italia Onlus, a sostegno in particolare del progetto Sos Scuola, che garantisce il diritto allo studio e alla formazione per migliaia di ragazzi accolti nelle Comunità protette e nei Centri di aiuto per minori. La Fondazione è stata vittima di undi alcuni computerai ragazzi del progettto Sos Scuola, cosìè intervenuta. “Siamo felici di sostenere la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus ed un progetto così importante dedicato ai giovani”, afferma Domenico ...

Caserta – L'Afidop, Associazione Formaggi Italiani DOP e IGP presieduta da Domenico Raimondo, presidente anche del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, ha effettuato una sostanziosa d ...La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è in prima linea nell'emergenza Covid-19 sin da marzo 2020. Ha già supportato 3 ...