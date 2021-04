Forse non hai giocato… Brawlhalla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi la rubrica torna per consigliarvi un titolo da provare, questa volta in compagnia. Parliamo di Brawlhalla! Un po’ di informazioni Brawlhalla è un titolo sviluppato da Blue Mammoth Games e pubblicato nel 2017 per PC e PS4, successivamente anche per Nintendo Switch e Xbox One.Oggi la software house è stata acquistata da Ubisoft e questo ha permesso l’inserimento di nuovi personaggi provenienti da altri giochi, come ad esempio Rayman.Il gioco ha ricevuto una critica per lo più positiva e ad oggi conta più di 50 milioni di giocatori. Gameplay – Photo credit: webGameplay Brawlhalla è un platform brawler free-to-play.Il gameplay è molto simile a quello di Super Smash Bros., l’obiettivo è infatti quello di buttare gli avversari fuori dal campo di gioco delimitato dai bordi dello schermo. Questo sarà possibile colpendoli con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi la rubrica torna per consigliarvi un titolo da provare, questa volta in compagnia. Parliamo di! Un po’ di informazioniè un titolo sviluppato da Blue Mammoth Games e pubblicato nel 2017 per PC e PS4, successivamente anche per Nintendo Switch e Xbox One.Oggi la software house è stata acquistata da Ubisoft e questo ha permesso l’inserimento di nuovi personaggi provenienti da altri giochi, come ad esempio Rayman.Il gioco ha ricevuto una critica per lo più positiva e ad oggi conta più di 50 milioni di giocatori. Gameplay – Photo credit: webGameplayè un platform brawler free-to-play.Il gameplay è molto simile a quello di Super Smash Bros., l’obiettivo è infatti quello di buttare gli avversari fuori dal campo di gioco delimitato dai bordi dello schermo. Questo sarà possibile colpendoli con ...

