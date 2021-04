Fognini vola agli ottavi a Montecarlo

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @Adnkronos: #Fognini, numero 18 del mondo e 15 del tabellone, ha sconfitto l'australiano Jordan Thompson agli #AtpMontecarlo. https://t.… - fseviareggio : RT @Adnkronos: #Fognini, numero 18 del mondo e 15 del tabellone, ha sconfitto l'australiano Jordan Thompson agli #AtpMontecarlo. https://t.… - Adnkronos : #Fognini, numero 18 del mondo e 15 del tabellone, ha sconfitto l'australiano Jordan Thompson agli #AtpMontecarlo. - riviera24 : Rolex Monte-Carlo Masters, Fognini batte Thompson: l’armese vola agli ottavi - SSportNetwork : #SuperSportThursday #Tennis #ATPCagliari Un indomito #Musetti salva 4 match-point contro il favorito #Evans e vola… -

Ultime Notizie dalla rete : Fognini vola

Corriere dello Sport.it

Il ligure, numero 18 del mondo e 15 del tabellone, ha sconfitto l'australiano Jordan Thompson Fabiosi qualifica agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il ligure, numero 18 del mondo e 15 del tabellone, sconfigge l'australiano ...vince: doppio 6 - 3 a Thompson Fabionon sbaglia eagli ottavi . Sul Campo dei Principi il campione in carica, n.18 ATP e 15esima testa di serie, ha battuto come da pronostico l'...Nessun giornalista ha presenziato alla conferenza stampa di Hubert Hurkacz. Ecco come è potuto accadere Tra i video curiosi pubblicati da Tennis TV sui social media durante la giornata di martedì, c’è ...Fabio regola l'australiano con un doppio 6-3. Negli ottavi attende Krajinovic o Londero. Niente da fare per Salvatore Caruso, sconfitto da Rublev ...