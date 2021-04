Donna con maxi tumore addominale di 24 kg: l’intervento salvavita di asportazione è durato 8 ore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Incredibile ma delicato ed interminabile intervento chirurgico quello effettuato al Regina Elena di Roma per asportare un enorme sarcoma di 24 kg dal corpo di una 74enne Operazione delicatissima quella alla quale si è sottoposta un’anziana a Roma, atta a rimuovere un maxi tumore del peso di ben 24 chili. Lo straordinario intervento è stato L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Incredibile ma delicato ed interminabile intervento chirurgico quello effettuato al Regina Elena di Roma per asportare un enorme sarcoma di 24 kg dal corpo di una 74enne Operazione delicatissima quella alla quale si è sottoposta un’anziana a Roma, atta a rimuovere undel peso di ben 24 chili. Lo straordinario intervento è stato L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

BentivogliMarco : Una donna tenta il suicidio dopo aver ricevuto una perquisizione. E' in fin di vita. E i siti di informazione fanno… - ShooterHatesYou : Ho appena letto della guardia giurata che nel Lazio è andata a casa della cognata, con la pistola, si è messa a '… - DavidSassoli : L'italiana Alessandra Galloni, laureata ad Harvard con master alla London School of Economics, è la prima donna in… - JetLagEconomist : 5/7 corda alla ragazza, si scoprì che stava antipatica alla manager (stessa che disse di non darle corda) Erano 2 d… - ViaEmilia771 : RT @KompagnaTeresa: Una donna tenta il suicidio dopo un'indagine per corruzione. La gente scrive e commenta con la bava alla bocca. Ecco qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna con Andrea Parodi, Tazenda, come è morto?/ Tumore allo stomaco e poi.. C'erano in ballo tante cose, ma con lui era tutto bellissimo'. La donna poi continua spiegando quella che è stata la vita insieme: 'Con lui passato, presente e futuro erano una cosa sola: era sempre ...

Come gestire il Parkinson: i nuovi appuntamenti del corso gratuito online - iODonna ...per delineare gli standards di eccellenza per la designazione di Centri di Medicina Riabilitativa con un modello integrato di tipo multidisciplinare. INFO: www.frescoparkinsoninstitute.com iO Donna ©...

Il cianuro e la ‘donna diabolica’: “Era pancia sopra, in cucina…” PALERMO – “Era pancia sopra, in cucina… qua c’è il lavandino e lui era a terra con la testa verso il lavandino… si stava mangiando forse il cioccolatino… là dove cè ...

News pensioni: addio quota 100 e calendario pensioni maggio Tutte le novità sulle Pensioni: dall'addio a Quota 100 e la probabile introduzione della Quota 102, fino al calendario pensioni maggio 2021.

C'erano in ballo tante cose, malui era tutto bellissimo'. Lapoi continua spiegando quella che è stata la vita insieme: 'lui passato, presente e futuro erano una cosa sola: era sempre ......per delineare gli standards di eccellenza per la designazione di Centri di Medicina Riabilitativaun modello integrato di tipo multidisciplinare. INFO: www.frescoparkinsoninstitute.com iO©...PALERMO – “Era pancia sopra, in cucina… qua c’è il lavandino e lui era a terra con la testa verso il lavandino… si stava mangiando forse il cioccolatino… là dove cè ...Tutte le novità sulle Pensioni: dall'addio a Quota 100 e la probabile introduzione della Quota 102, fino al calendario pensioni maggio 2021.