David Bowie, il deus ex machina sulle note di Starman | Memories (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grazie a Starman di David Bowie l’essere umano può vantarsi di aver toccato uno dei punti più alti della sua storia evolutiva. Che il cantautore britannico ci sapesse fare in ogni nota che vibrava dalle sue corde vocali è un dato di fatto, ma quando si ascoltano i suoi grandi classici è d’uopo sorprendersi. Canzoni di rara bellezza come le sue ne esistono poche, pochissime. Starman di David Bowie anticipa il discorso che i Babylon Zoo riprendono nel 1996 con Spaceman, quando un “intergalactic Christ” viene invocato dall’umanità incapace di salvarsi. L’uomo delle stelle di Bowie, in effetti, ha la stessa missione: salvare i terrestri dalla catastrofe. Peculiare di questo brano, oltre alle liriche epiche e alla soluzione melodica trascinante, è l’intro eseguita con ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grazie adil’essere umano può vantarsi di aver toccato uno dei punti più alti della sua storia evolutiva. Che il cantautore britannico ci sapesse fare in ogni nota che vibrava dalle sue corde vocali è un dato di fatto, ma quando si ascoltano i suoi grandi classici è d’uopo sorprendersi. Canzoni di rara bellezza come le sue ne esistono poche, pochissime.dianticipa il discorso che i Babylon Zoo riprendono nel 1996 con Spaceman, quando un “intergalactic Christ” viene invocato dall’umanità incapace di salvarsi. L’uomo delle stelle di, in effetti, ha la stessa missione: salvare i terrestri dalla catastrofe. Peculiare di questo brano, oltre alle liriche epiche e alla soluzione melodica trascinante, è l’intro eseguita con ...

