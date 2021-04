Daniele De Rossi torna a casa: dimesso dall’ospedale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Daniele De Rossi è stato dimesso dall’ospedale Daniele De Rossi torna a casa! L’ex calciatore ha lasciato l’istituto Lazzaro Spallanzani dopo essere stato ricoverato per complicazioni dovute al Covid-19. Un principio di polmonite ha richiesto un ricovero urgente ma, nonostante sia ancora positivo, la sua situazione è migliorata e Daniele può continuare le cure a casa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli ultimi esami hanno evidenziato un netto miglioramento delle sue condizioni di salute. De Rossi ha voluto ringraziare medici e infermieri per l’assistenza ricevuta e adesso proseguirà le terapie rimanendo comunque in isolamento in attesa di risultare negativo al tampone. De ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021)Deè statoDe! L’ex calciatore ha lasciato l’istituto Lazzaro Spallanzani dopo essere stato ricoverato per complicazioni dovute al Covid-19. Un principio di polmonite ha richiesto un ricovero urgente ma, nonostante sia ancora positivo, la sua situazione è migliorata epuò continuare le cure a. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli ultimi esami hanno evidenziato un netto miglioramento delle sue condizioni di salute. Deha voluto ringraziare medici e infermieri per l’assistenza ricevuta e adesso proseguirà le terapie rimanendo comunque in isolamento in attesa di risultare negativo al tampone. De ...

Advertising

adriandelmonte : Daniele De Rossi hospitalised in Rome due to #Covid19. ?? - Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - Eurosport_IT : 'Ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho. Mi hanno detto soprattutto che… - summa57 : RT @ilRomanistaweb: ?? Affisso un nuovo poster della Street Artist Laika (laika_mcmliv su Instagram) in via dell'Arco della Fontanella (vici… - Elisa_Bezzi : RT @ilRomanistaweb: ?? Affisso un nuovo poster della Street Artist Laika (laika_mcmliv su Instagram) in via dell'Arco della Fontanella (vici… -