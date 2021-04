Conte e il partito che non c’è. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chissà se Giuseppe Conte ha mai visto o si ricorda del Massimo Catalano di Quelli della Notte. Nel caso, potrebbe tornargli utile rifarsi alla sua saggezza luogocomunista. Del tipo: per fare una scuola partito prima di tutto serve un partito. Già. L’ impresa dell’ex presidente del Consiglio merita rispetto e non motteggi non solo per la sua difficoltà tale che spaurisce l’anima, ma anche e soprattutto perché riguarda un partito che seppur dimezzato di consensi resta un pilastro della governabilità attuale e sarà decisivo nell’elezione del successore di Mattarella, cioè la madre di tutte le scelte della legislatura. È uno sforzo che per non rivelarsi di Sisifo deve poggiarsi sulla rivisitazione di alcuni teoremi del MoVimento. E anche sulla rivisitazione dell’immagine stessa che Conte ha di se e di come ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chissà se Giuseppeha mai visto o si ricorda del Massimo Catalano di Quelli della Notte. Nel caso, potrebbe tornargli utile rifarsi alla sua saggezza luogocomunista. Del tipo: per fare una scuolaprima di tutto serve un. Già. L’ impresa dell’ex presidente del Consiglio merita rispetto e non motteggi non solo per la sua difficoltà tale che spaurisce l’anima, ma anche e soprattutto perché riguarda unche seppur dimezzato di consensi resta un pilastro della governabilità attuale e sarà decisivo nell’elezione del successore di Mattarella, cioè la madre di tutte le scelte della legislatura. È uno sforzo che per non rivelarsi di Sisifo deve poggiarsi sulla rivisitazione di alcuni teoremi del MoVimento. E anche sulla rivisitazione dell’immagine stessa cheha di se e di come ...

