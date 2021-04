Chi è Ludovico Vacchelli | vita privata e carriera | tutto sul famoso modello

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi 2021. Nelle prossime puntate sbarcheranno in Honduras sei nuovi naufraghi. Tra di loro anche ile attore italiano, il quale ha deciso di mettersi in gioco immergendosi completamente nella natura. Sarà in grado di diventare un leader? Per scoprirlo non resta che seguire il reality. Nel frattempo impariamo a conoscere qualche curiosità in più sulla suae pubblica. Quanti anni ha? È fidanzato? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La suaDi...