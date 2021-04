Activision in guerra con uno sviluppatore indie e il pomo della discordia è la parola ' Warzone'

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il diritto d'autore è davvero un brutto affare. Unoindipendente di nome Randy Ficker sta attualmente facendo discutere per via del suo gioco per smartphone e browser game intitolato. Il motivo è semplice: come sappiamo, il nome è stato utilizzato anche danel suo gioco Call of Duty:. Tutto è iniziato quandoha cercato di registrare i due marchi "Call of Duty:" e anche "" nel marchio statunitense nel giugno dello scorso anno. Immediatamente, Randy Ficker non ha accettato la richiesta, visto che il nome presentato era lo stesso del marchio del gioco su cui stava lavorando.di Ficker è stato rilasciato nel 2017, mentre Call of Duty:è stato lanciato solo ...