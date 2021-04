A rischio i contratti di AstraZeneca e J&J | la Commissione Ue sull’indiscrezione | «Per il 2022 tutte le opzioni sono aperte»

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Prima l’impasse su, adesso la sospensione precauzionale di Johnson&Johnson per pochi casi rari di trombosi negli Stati Uniti. Due vaccini anti Covid diversi, ma con un elemento in comune: il meccanismo del vettore virale che prevede l’impiego degli adenovirus per innescare la risposta immunitaria al SARS-CoV-2. Dopo l’indiscrezione riportata da La Stampa, secondo cui laeuropea starebbe pensando di non rinnovare iper i vaccini a vettore virale, optando invece per l’acquisto di ulteriori dosi di vaccino basati sul meccanismo dell’RNA messaggero (Pfizer e Moderna), fonti da Bruxelles specificano: «Per ille, ma non commentiamo su questioni relative a...

... Pfizer - BioNTech e Moderna quindi rimarrebbero gli unici da rinnovare. Intanto tra ... Basti pensare che nella popolazione over 60, alla quale è consigliata, il rischio di finire in terapia ...