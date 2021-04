Vaccino, vive con un polmone solo a causa di un cancro ma per la Lombardia non è soggetto fragile: ‘Mancano elenchi pazienti pre-2010’ (Di martedì 13 aprile 2021) Un cancro, sette anni fa, l’ha costretta vivere con un solo polmone “e nonostante la mia condizione di invalida non riesco a vaccinarmi”. Per Regione Lombardia, racconta a ilfattoquotidiano.it Novella Passerini, 65 anni, di Gadesco Pieve Delmona, pochi chilometri fuori Cremona, “i pazienti fragili non esistono”. La signora Passerini è arrabbiata, “mi sento presa in giro”. Venerdì si sono aperte le prenotazioni per la vaccinazione delle persone con fragilità. E così lei si è collegata al portale delle Poste: “Inserisco i miei dati, ma sembra che non faccia parte della categoria dei vulnerabili. Quindi non riesco a completare la registrazione”. Novella decide così di chiamare il numero verde, l’operatore le dà un altro numero. Lei lo compone e risponde l’ufficio che recluta i volontari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Un, sette anni fa, l’ha costrettare con un“e nonostante la mia condizione di invalida non riesco a vaccinarmi”. Per Regione, racconta a ilfattoquotidiano.it Novella Passerini, 65 anni, di Gadesco Pieve Delmona, pochi chilometri fuori Cremona, “ifragili non esistono”. La signora Passerini è arrabbiata, “mi sento presa in giro”. Venerdì si sono aperte le prenotazioni per la vaccinazione delle persone con fragilità. E così lei si è collegata al portale delle Poste: “Inserisco i miei dati, ma sembra che non faccia parte della categoria dei vulnerabili. Quindi non riesco a completare la registrazione”. Novella decide così di chiamare il numero verde, l’operatore le dà un altro numero. Lei lo compone e risponde l’ufficio che recluta i volontari ...

