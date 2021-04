Vaccino Johnson & Johnson | arriva lo stop | 6 casi di trombosi

(Di martedì 13 aprile 2021)lodagli Stati Uniti dopo 6di. La FDA e la Cdc hanno chiesto una pausa per motivi precauzionali:oggi in Italia Erano attese per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - lorepregliasco : Negli Stati Uniti FDA e CDC invitano a sospendere la somministrazione del vaccino di Johnson & Johnson dopo rari ca… - Corriere : ?? Gli Usa chiedono lo stop di Johnson & Johnson - Carmela_oltre : RT @Corriere: ?? Johnson & Johnson sospeso negli Usa - The_riddim : @92Fisico purtroppo per il vaccino Johnson&J si sta mettendo male... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson

Gli Stati Uniti potrebbero sospendere temporaneamente le somministrazioni delanti Covid - 19 didopo alcuni casi di trombosi. Lo riporta il New York Times. Sei persone che hanno ricevuto ilhanno sviluppato una rara malattia legata ai coaguli ...Ma il premier Borischiarisce già che l'avvio del percorso di uscita dalle restrizioni anti ...ed entro metà aprile assicura di ultimare la somministrazione di almeno una dose dicontro ...Gli Stati Uniti chiedono una sospensione precauzionale sul vaccino Johnson& Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i ...Il vaccino di Johnson & Johnson è stato sospeso negli Stati Uniti dopo 6 casi sospetti di trombosi. L'annuncio arriva dalla Food and Drugs Administration, che avvierà delle ulteriori analisi.