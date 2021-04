Uomini e donne, gli ex Over Luisa e Salvio si sposano! (Di martedì 13 aprile 2021) Sorpresa nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi 13 aprile, dove sono stati ospiti tra gli altri, due ex protagonisti del Trono Over, Salvio e Luisa. Lui in puntata le ha fatto la proposta di matrimonio a cui lei ovviamente ha risposto ‘sì’ Ospiti di U&D la coppia Loredana e Raimondo La puntata odierna è iniziata con l’ingresso in studio di una coppia nata al Trono Over nel 2019. Si tratta di Loredana e Raimondo che, a distanza di un anno e mezzo, sono apparsi più felici e sorridenti che mai. Loredana e Raimondo sono tornati a trovarci più innamorati e uniti che mai Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #Uominiedonne pic.twitter.com/7T5Y7f8Dhn — Uomini e donne ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 aprile 2021) Sorpresa nella puntata diandata in onda oggi 13 aprile, dove sono stati ospiti tra gli altri, due ex protagonisti del Trono. Lui in puntata le ha fatto la proposta di matrimonio a cui lei ovviamente ha risposto ‘sì’ Ospiti di U&D la coppia Loredana e Raimondo La puntata odierna è iniziata con l’ingresso in studio di una coppia nata al Trononel 2019. Si tratta di Loredana e Raimondo che, a distanza di un anno e mezzo, sono apparsi più felici e sorridenti che mai. Loredana e Raimondo sono tornati a trovarci più innamorati e uniti che mai Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #pic.twitter.com/7T5Y7f8Dhn —...

