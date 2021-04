Uccide moglie figlio e padroni casa, convalidato l'arresto (Di martedì 13 aprile 2021) Il Gip di Ivrea, Ombretta Vanini, ha convalidato l'arresto di Renzo Tarabella, il pensionato 83enne, ora ricoverato al Giovanni Bosco, che sabato sera ha ucciso quattro persone in un alloggio di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Il Gip di Ivrea, Ombretta Vanini, hal'di Renzo Tarabella, il pensionato 83enne, ora ricoverato al Giovanni Bosco, che sabato sera ha ucciso quattro persone in un alloggio di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Strage nel Torinese, un uomo ha ucciso la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani proprietari della loro… - EugenioBerto70 : Uccide moglie figlio e padroni di casa, 83enne resta grave - pongolehof : RT @andriubo: Mia moglie la domenica mi porta la colazione si veste per andare in chiesa con i suoi genitori sopra vestita da suora sotto d… - CorriereQ : Uccide moglie figlio e padroni di casa, 83enne resta grave - StellaSirio60 : RT @beretta_g: Lo dico da anni. Non solo l'Italia è tra i Paesi con le norme più permissive nell'UE per licenze per #armi, ma mancano contr… -