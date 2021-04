Tosca D’Aquino cade in una buca: “Ringrazio il comune di Roma per il bel regalo” (Di martedì 13 aprile 2021) Sfogo social dell’attrice Tosca D’Aquino che si è procurata una distorsione alla caviglia cadendo in una buca: “Ringrazio il comune di Roma per il bel regalo” (Screenshot Instagram)Tutte le strade portano a Roma, recita uno dei più noti adagi sulla Città Eterna, ma negli ultimi tempi anche ai pronto soccorso degli ospedali. Ebbene sì, decenni di incuria e mancata manutenzione, nonostante il succedersi di amministrazioni di tutti i colori politici, hanno ridotto le strade della Capitale, su cui gli antichi Romani edificarono il loro Impero e a cui dovevano parte della superiorità in guerra, a un colabrodo, con buche disseminate ovunque, anche sui marciapiedi, che di conseguenza talvolta purtroppo si rivelano delle ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021) Sfogo social dell’attriceche si è procurata una distorsione alla cavigliando in una: “ildiper il bel” (Screenshot Instagram)Tutte le strade portano a, recita uno dei più noti adagi sulla Città Eterna, ma negli ultimi tempi anche ai pronto soccorso degli ospedali. Ebbene sì, decenni di incuria e mancata manutenzione, nonostante il succedersi di amministrazioni di tutti i colori politici, hanno ridotto le strade della Capitale, su cui gli antichini edificarono il loro Impero e a cui dovevano parte della superiorità in guerra, a un colabrodo, con buche disseminate ovunque, anche sui marciapiedi, che di conseguenza talvolta purtroppo si rivelano delle ...

Advertising

gpasquini4 : @virginiaraggi Una pagina di #laRepubblica oggi 'AMA chiede aiuto a Napoli per i rifiuti', 'Alberi crollati dopo al… - r_esistancee : @martasmkcsv RIVOGLIO DENTRO MATILDE BRANDI E MYRIAM CATANIA, REGINE ROBBATISSIME DI QUESTA EDIZIONE. CI AGGIUNGE… - Daniele75144186 : Incidente per Tosca D'Aquino: 'Ringrazio il comune di Roma per il bel regalo che mi ha fatto' - zazoomblog : Tosca D’Aquino mostra il suo piede fasciato: “Brutta distorsione alla caviglia” cos’è successo - #Tosca #D’Aquino… - infoitcultura : Tosca D’Aquino furiosa, la denuncia al Comune di Roma: “Scandaloso” -

Ultime Notizie dalla rete : Tosca D’Aquino Anche Tosca D'Aquino incantata dal Circeo latinaoggi.eu