Torre del Greco, aumentano i contagi nelle scuole: altre due classi in quarantena

Tempo di lettura: < 1 minuto

Torre del Greco (Na) – Altre due classi in isolamento fiduciario a Torre del Greco (Napoli) a causa di altrettanti casi accertati di tampone positivo al Covid. Si tratta di due terze della scuola primaria appartenenti all'istituto comprensivo Giampietro-Romano. I casi accertati riguardano uno un'insegnante, la cui ultima presenza a scuola è avvenuta lo scorso 7 aprile, l'altro una alunna, presente per l'ultima volta il 9 aprile scorso. In entrambi i casi la dirigente scolastica ha disposto l'isolamento domiciliare per tutti gli alunni e le insegnanti venute a contattato con i due soggetti positivi. In precedenza altre tre classi di due istituti comprensivi erano state poste in didattica a distanza dopo ...

Malore sul treno, Circum a binario unico tra Torre del Greco e Torre Annunziata

