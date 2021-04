Sicilia, Fava in campo per le regionali: “Con Pd, M5s, Sinistra e Moderati” (Di martedì 13 aprile 2021) PALERMO – Il presidente della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana, Claudio Fava, mette in campo il suo nome per la corsa alla presidenza della Regione alle elezioni del 2022. In una intervista al quotidiano ‘La Sicilia’, Fava disegna anche il quadro delle alleanze nella sua possibile avventura da candidato governatore: “Vorrei governare questa terra da uomo libero, responsabile, umile ma libero. Non da solo ma assieme ai tanti con cui abbiamo lavorato in questi anni e ad altri ancora”. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) PALERMO – Il presidente della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana, Claudio Fava, mette in campo il suo nome per la corsa alla presidenza della Regione alle elezioni del 2022. In una intervista al quotidiano ‘La Sicilia’, Fava disegna anche il quadro delle alleanze nella sua possibile avventura da candidato governatore: “Vorrei governare questa terra da uomo libero, responsabile, umile ma libero. Non da solo ma assieme ai tanti con cui abbiamo lavorato in questi anni e ad altri ancora”.

