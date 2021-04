Schianto fatale con la moto, Nicola muore a soli 20 anni. Il dolore di una città: “Ora sei il nostro angelo” (Di martedì 13 aprile 2021) Aveva solo 20 anni la vittima dell’incidente avvenuto domenica sera in via Crasso a Monserrato, in provincia di Cagliari, dopo aver perso il controllo della sua Honda. Nicola Serra è finito contro una Renault Clio parcheggiata a bordo strada e nonostante il casco l’impatto è stato mortale. Inutili sono stati tutti i tentativi da parte dei soccorritori del 118 di rianimare il ragazzo. Purtroppo Nicola è morto poco dopo. Calciatore del Vecchio Borgo Sant’Elia, aveva tantissimi amici e domenica, come faceva spesso, è uscito di casa con la moto che gli era stata donata dal padre, un vigile del fuoco in servizio a Cagliari, ma quello è stato il suo ultimo viaggio. Come riporta il quotidiano L’Unione sarda, tanta la gente che, seppure con la dovuta attenzione per il rispetto delle attuali nome sanitarie, ha partecipato al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Aveva solo 20la vittima dell’incidente avvenuto domenica sera in via Crasso a Monserrato, in provincia di Cagliari, dopo aver perso il controllo della sua Honda.Serra è finito contro una Renault Clio parcheggiata a bordo strada e nonostante il casco l’impatto è stato mortale. Inutili sono stati tutti i tentativi da parte dei soccorritori del 118 di rianimare il ragazzo. Purtroppoè morto poco dopo. Calciatore del Vecchio Borgo Sant’Elia, aveva tantissimi amici e domenica, come faceva spesso, è uscito di casa con lache gli era stata donata dal padre, un vigile del fuoco in servizio a Cagliari, ma quello è stato il suo ultimo viaggio. Come riporta il quotidiano L’Unione sarda, tanta la gente che, seppure con la dovuta attenzione per il rispetto delle attuali nome sanitarie, ha partecipato al ...

