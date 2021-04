Nursing Up. Infermieri dipendenti liberi dal vincolo di esclusività con le aziende sanitarie. (Di martedì 13 aprile 2021) Antonio De Palma, presidente Nursing Up Nursing Up, De Palma: «Gli Infermieri dipendenti devono vaccinare in piena autonomia, e devono poter svolgere una libera professione degna di tale nome. Dopo la nostra presa di posizione pubblica di ieri in merito ai farmacisti, finalmente sulla questione arriva anche la voce della FNOPI». «Apprendiamo con grande soddisfazione che, poche ore, fa i vertici della FNOPI, attraverso una missiva scritta dalla Presidente Dott.ssa Barbara Mangiacavalli, hanno inviato una propria “forte” comunicazione al Premier Draghi, al Ministro della Salute Speranza, al Commissario Straordinario all’Emergenza Figliuolo e al nuovo Presidente delle Regioni Fedriga, chiedendo a gran voce l’autonomia degli Infermieri rispetto al piano vaccini attualmente in corso. Finalmente la ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Antonio De Palma, presidenteUpUp, De Palma: «Glidevono vaccinare in piena autonomia, e devono poter svolgere una libera professione degna di tale nome. Dopo la nostra presa di posizione pubblica di ieri in merito ai farmacisti, finalmente sulla questione arriva anche la voce della FNOPI». «Apprendiamo con grande soddisfazione che, poche ore, fa i vertici della FNOPI, attraverso una missiva scritta dalla Presidente Dott.ssa Barbara Mangiacavalli, hanno inviato una propria “forte” comunicazione al Premier Draghi, al Ministro della Salute Speranza, al Commissario Straordinario all’Emergenza Figliuolo e al nuovo Presidente delle Regioni Fedriga, chiedendo a gran voce l’autonomia deglirispetto al piano vaccini attualmente in corso. Finalmente la ...

