Netflix annuncia le stagioni 3 e 4 di Bridgerton (Di martedì 13 aprile 2021) La serie Bridgerton avrà almeno quattro stagioni: mentre è in fase di realizzazione la seconda, Netflix ne annuncia altre due Mentre la seconda stagione di Bridgerton è attualmente in produzione, Netflix si è portata avanti e ha annunciato anche la terza e quarta stagione. Basata sulla serie di best seller della scrittrice Julia Quinn, Bridgerton… L'articolo Corriere Nazionale.

