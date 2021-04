Medvedev positivo | niente torneo In campo Tsitsipas

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Medvedev positivo

La Gazzetta dello Sport

Era la testa di serie numero 2, invece, il russo Daniilal Covid : non parteciperà al torneo, con l'argentino Juan Ignacio Londero ripescato da lucky loser., come tanti ...Daniilnon sarà al via del torneo di Montecarlo: il russo, numero 2 del mondo e del tabellone, è risultatoal Covid.avrebbe goduto del bye del primo turno e avrebbe atteso il vincitore di Krajinovic - Basilashvili. "È una grande delusione non giocare a Montecarlo. Il mio obiettivo ora è ...Prima sfida ufficiale al n. 1 del mond. Avanti anche Cecchinato, Fognini (detentore del titolo) e Caruso. Fabbiano ko con Hurkacz. Medvedev positivo al Covid, si è allenato con Nadal ...Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2021, la situazione di Rafael Nadal: si era allenato con Medvedev, positivo al Covid-19 ed ora in isolamento.