Maxi - sequestro di mascherine non conformi, Azienda Zero: 'Subito ritirate' (Di martedì 13 aprile 2021) Come si legge su Today , i dispositivi interessati sarebbero più di 60 milioni e sono ritenuti pericolosi perché non sarebbero conformi agli standard imposti dalle norme in vigore. Ad occuparsi della ... Leggi su veronasera (Di martedì 13 aprile 2021) Come si legge su Today , i dispositivi interessati sarebbero più di 60 milioni e sono ritenuti pericolosi perché non sarebberoagli standard imposti dalle norme in vigore. Ad occuparsi della ...

Advertising

salernonotizie : Simulano vendita di 22 auto di lusso, maxi sequestro per oltre 500mila euro - Nicola23453287 : RT @rej_panta: Maxi sequestro di mascherine in tutta Italia da parte della guardia di finanza, ritiro immediato dove sono state distribuite. - Z3r0Rules : RT @rej_panta: Maxi sequestro di mascherine in tutta Italia da parte della guardia di finanza, ritiro immediato dove sono state distribuite. - d_essere : RT @rej_panta: Maxi sequestro di mascherine in tutta Italia da parte della guardia di finanza, ritiro immediato dove sono state distribuite. -