LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 5-7 2-3, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: i servizi continuano a dominare (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RAMOS VINOLAS LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 40-A Il rovescio di Davidovich tocca il nastro e diventa una palla corta, Matteo ci arriva ma lascia campo all’iberico che colpisce. Palla del 4-2! 40-40 Esce il rovescio di Matteo, ancora vantaggi. A-40 Ancora con il dritto con i piedi dentro il campo, altra palla del 3-3! 40-40 Passante disperato di Davidovich Fokina, ma Matteo sbaglia la volée. A-40 Se la gioca con gli scambi da fondo l’azzurro, conduce e costringe l’avversario all’errore. 40-40 E l’annulla Matteo, con due ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RAMOS VINOLAS LADI SONEGO-FUCSOVICS LADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 40-A Il rovescio ditocca il nastro e diventa una palla corta, Matteo ci arriva ma lascia campo all’iberico che colpisce. Palla del 4-2! 40-40 Esce il rovescio di Matteo, ancora vantaggi. A-40 Ancora con il dritto con i piedi dentro il campo, altra palla del 3-3! 40-40 Passante disperato di, ma Matteo sbaglia la volée. A-40 Se la gioca con gli scambi da fondo l’azzurro, conduce e costringe l’avversario all’errore. 40-40 E l’annulla Matteo, con due ...

Advertising

Napolitanto : @VinceMartucci sto seguendo Berrettini sul live score e me lo da sotto di un set per 7 a 5 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 4-5 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 4-5 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 1-4 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: timidi segnali di ripresa ma l’iberico non… - Sportingbet_com : ATP Monte Carlo Masters Live Streaming today: ???? Stefanos Tsitsipas vs Aslan Karatsev ???? ???? Grigor Dimitrov vs Jan… -