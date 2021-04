Lega: Su ospedale S. Giacomo Zingaretti fa orecchie da mercante (Di martedì 13 aprile 2021) – “Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, non faccia le orecchie da mercante e rispetti la sentenza del Consiglio di Stato che, con dispositivo del 7 marzo scorso, ha annullato la chiusura dell’ospedale San Giacomo di Roma”. A chiederlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca (nella foto) del direttivo romano della Lega Salvini Premier. “Ricordiamo a Zingaretti che le sentenze valgono per i cittadini ma devono valere anche e soprattutto per le Istituzioni chiamate a rispettarle. La chiusura del nosocomio, decisa con un decreto dell’allora presidente Marrazzo del 3 settembre 2008 ha lasciato la Capitale senza un importantissimo presidio sanitario situato in pieno centro storico”, affermano i dirigenti leghisti. “La giunta ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) – “Il presidente della regione Lazio, Nicola, non faccia ledae rispetti la sentenza del Consiglio di Stato che, con dispositivo del 7 marzo scorso, ha annullato la chiusura dell’Sandi Roma”. A chiederlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca (nella foto) del direttivo romano dellaSalvini Premier. “Ricordiamo ache le sentenze valgono per i cittadini ma devono valere anche e soprattutto per le Istituzioni chiamate a rispettarle. La chiusura del nosocomio, decisa con un decreto dell’allora presidente Marrazzo del 3 settembre 2008 ha lasciato la Capitale senza un importantissimo presidio sanitario situato in pieno centro storico”, affermano i dirigenti leghisti. “La giunta ...

