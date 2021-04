Investimenti minimizzando il rischio | ecco i migliori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 aprile 2021) Nonostante il record di Wall Street, con lo S&P500 che ha superato i 4 mila punti, aumenta la domanda persicuri allo scopo di proteggersi dall’inflazione e dalle turbolenze di breve termine. La maggior parte degli investitori è alla ricerca di soluzioni a basso, per tutelarsi contro l’incertezza causata dalla pandemia di Covid-19, da una ripresa economica che non sarà omogenea e dal pericolo di una bolla finanziaria, nonostante per gli esperti di Goldman Sachs questo evento sia poco probabile. Il famoso indicatore Buffet sembrerebbe mostrare un livello pericoloso per le Borse mondiali in questo momento, strumento che l’oracolo di Omaha utilizza per monitorare la capitalizzazione di mercato dei titoli delle società quotate in rapporto al PIL globale. La misura registrata è superiore al 100%, un valore che secondo l’esperto ...