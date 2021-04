Intesa Sanpaolo, Kepler Cheuvreux rivede il prezzo obiettivo (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno ritoccato al rialzo il target price su Intesa Sanpaolo portandolo a 2,70 euro dai precedenti 2,40. La raccomandazione “buy” è stata confermata. A Milano, oggi, piccolo passo in avanti per il colosso creditizio che porta a casa un timido +0,6%. (Foto: © 123RF) Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Gli analisti dihanno ritoccato al rialzo il target price suportandolo a 2,70 euro dai precedenti 2,40. La raccomandazione “buy” è stata confermata. A Milano, oggi, piccolo passo in avanti per il colosso creditizio che porta a casa un timido +0,6%. (Foto: © 123RF)

