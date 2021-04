Idee per il prossimo Halloween Il torrone “dei morti” Antica Torroneria Piemontese sin dal 1885 (Di martedì 13 aprile 2021) Così come per la tradizione anglosassone che ha dato vita ad Halloween, anche l’Italia ha le proprie usanze nel giorno di Ognissanti, spesso e volentieri legate alla nostra cultura gastronomica. A Napoli, ad esempio, si usa onorare i morti preparando un dolce ad hoc. Mai sentito parlare del torrone dei morti? La tradizione partenopea prevede moltissimi dolci, creati proprio in occasione delle varie festività religiose e non. In particolare, per ricordare i cari scomparsi, le pasticcerie di Napoli si riempiono di questo golosissimo torrone scuro, a base di cacao, con chiari riferimenti, tra colore e forma, alle bare, chiamate “tavùti”. Il dolce era un omaggio che i vivi preparavano per i defunti per il loro viaggio e un dono che i defunti stessi, a loro volta, offrivano dal cielo. Differisce dal ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Così come per la tradizione anglosassone che ha dato vita ad, anche l’Italia ha le proprie usanze nel giorno di Ognissanti, spesso e volentieri legate alla nostra cultura gastronomica. A Napoli, ad esempio, si usa onorare ipreparando un dolce ad hoc. Mai sentito parlare deldei? La tradizione partenopea prevede moltissimi dolci, creati proprio in occasione delle varie festività religiose e non. In particolare, per ricordare i cari scomparsi, le pasticcerie di Napoli si riempiono di questo golosissimoscuro, a base di cacao, con chiari riferimenti, tra colore e forma, alle bare, chiamate “tavùti”. Il dolce era un omaggio che i vivi preparavano per i defunti per il loro viaggio e un dono che i defunti stessi, a loro volta, offrivano dal cielo. Differisce dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Idee per Marco Testa immagina 'Lo Spazio Bianco' ... a parte forse il suo opposto, l'oscurità? Per questo abbiamo dato vita a uno spazio dove gli autori possano dare forma alle proprie idee e interpretazioni e, allo stesso tempo, a una piccola ...

Ex Fonderie Modena: 800mila euro al Parco dell'Automotive ... incubatori d'impresa e co - working per sviluppare nuove idee e lavori innovativi" che in provincia di Modena ha previsto risorse anche per Castelvetro (Innovation Biomaterial Hub) e Mirandola (con ...

14.03 / Nuove idee per attrarre laureati in Fvg Il Friuli Quando una leader dovrebbe intervenire per risolvere un conflitto tra colleghi? I conflitti tra colleghi vanno individuati e risolti per non minare lo svolgimento del lavoro: scopriamo quando si deve intervenire.

Marino – Bilancio Partecipato, Comitato Ripartiamo Insieme: “Il Comune diffonda presto risultati consultazione” Il Comitato “Ripartiamo Insieme Marino” tra gli autori di uno dei progetti in gara per il concorso di idee legato al bando per il Bilancio partecipato del Comune di Marino chiede ufficialmente che il ...

