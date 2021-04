“Hey, non devi fare così”. Amadeus, la moglie riprende tutto e pubblica. Un momento normale finisce tra critiche (Di martedì 13 aprile 2021) Amadeus, dove eravamo rimasti? Avevamo lasciato il noto conduttore alle polemiche su quello che è stato, senza dubbio alcuno, uno dei Festival di Sanremo più complicati di sempre. Polemiche legate ai duri attacchi ricevuti da Ama e dal suo collega ed amico Fiorello ai quali gli stessi protagonisti della kermesse aveva ribattuto in modo sferzante: basta così, sicuramente non saremo noi a condurre ancora il festival l’anno prossimo. Tra favorevole e contrari al modo di dirigere il festival il pubblico si è spaccato. Ma la verità è che un Sanremo senza pubblico partiva comunque insolito, col freno a mano tirato, in una parola monco. Certo Amadeus ha altri programmi e progetti a cui pensare, la sua presenza in tv non è a rischio. Quello che però è a rischio è la sua incolumità in un lavoretto casalingo che, mentre la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021), dove eravamo rimasti? Avevamo lasciato il noto conduttore alle polemiche su quello che è stato, senza dubbio alcuno, uno dei Festival di Sanremo più complicati di sempre. Polemiche legate ai duri attacchi ricevuti da Ama e dal suo collega ed amico Fiorello ai quali gli stessi protagonisti della kermesse aveva ribattuto in modo sferzante: basta, sicuramente non saremo noi a condurre ancora il festival l’anno prossimo. Tra favorevole e contrari al modo di dirigere il festival il pubblico si è spaccato. Ma la verità è che un Sanremo senza pubblico partiva comunque insolito, col freno a mano tirato, in una parola monco. Certoha altri programmi e progetti a cui pensare, la sua presenza in tv non è a rischio. Quello che però è a rischio è la sua incolumità in un lavoretto casalingo che, mentre la ...

Advertising

hey_sailor_ : @porcoloki HA INIZIATO A DIRE: MA TU HAI 16 ANNI E FAI QUESTE COSE, CI SONO DELLE PERSONE SENSIBILI CHE NON VOGLION… - AndIamJennifer_ : @hey_sailor_ NO NON LO É. ?? - AndIamJennifer_ : @hey_sailor_ CAHAGAHHAHA solo perché ho scritto che non é la capitale - hey_sailor_ : @AndIamJennifer_ no milano non è la capitale - hey_sailor_ : @porcoloki DIO ANCH'IO, L'HA MANDATA GIUSTO UN PAIO DI SETTIMANE FA SUL GRUPPO DELLA FAMIGLIA DOVE CI STANNO TUTTI… -