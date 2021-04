Flash News di Martedì 12 Aprile 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) Tutta L’Europa impegnata nella corsa ai vaccini e proprio mentre giungono anche in Italia le prime fiale di J&J, dagli Stati Uniti arriva la notizia che l’autorità di controllo sui medicinali ha chiesto la sospensione immediata delle somministrazioni di questo vaccino, per problemi di sicurezza dopo alcuni casi di malattie rare; La campagna di vaccinazione in Italia prosegue, il commissario per l’emergenza chiede alle regioni il rispetto della pianificazione giornaliera e settimanale. La priorità resta l’immunizzazione degli over 80 e delle categorie più fragili. Decisiva, però, è anche la disponibilità dei vaccini. Il generale Figliuolo assicura “entro giugno arriveranno in Italia 45 milioni di dosi”; Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’università Cattolica di Milano dice “siamo una comunità, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Tutta L’Europa impegnata nella corsa ai vaccini e proprio mentre giungono anche in Italia le prime fiale di J&J, dagli Stati Uniti arriva la notizia che l’autorità di controllo sui medicinali ha chiesto la sospensione immediata delle somministrazioni di questo vaccino, per problemi di sicurezza dopo alcuni casi di malattie rare; La campagna di vaccinazione in Italia prosegue, il commissario per l’emergenza chiede alle regioni il rispetto della pianificazione giornaliera e settimanale. La priorità resta l’immunizzazione degli over 80 e delle categorie più fragili. Decisiva, però, è anche la disponibilità dei vaccini. Il generale Figliuolo assicura “entro giugno arriveranno in Italia 45 milioni di dosi”; Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’università Cattolica di Milano dice “siamo una comunità, ...

