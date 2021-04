“Figura di me***”. Amici, Martina non regge e ‘scoppia’. Lorella Cuccarini costretta a intervenire (Di martedì 13 aprile 2021) Amici 20, la sfida continua. Dopo le recenti clamorose eliminazioni che hanno fatto parecchio discutere, su tutte quella di Tommaso Stanzani, il talent show di Maria De Filippi vive un altro momento topico. Più volte è stata sottolineata la differenza di stile tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Oltre alla comprensibile rivalità tra le due insegnanti è ben noto che non scorra buon sangue. In più di un’occasione i modi molto diretti, a volte rigidi, della Celentano hanno provocato la reazione degli altri maestri, specialmente di Lorella. Ebbene, nella puntata di martedì 13 aprile il clou è rappresentato dal guanto di sfida che Alessandra Celentano ha lanciato contro Martina. Questa ha avuto una reazione a dir poco negativa. In suo soccorso sono giunti sia Alessandro che la stessa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021)20, la sfida continua. Dopo le recenti clamorose eliminazioni che hanno fatto parecchio discutere, su tutte quella di Tommaso Stanzani, il talent show di Maria De Filippi vive un altro momento topico. Più volte è stata sottolineata la differenza di stile trae Alessandra Celentano. Oltre alla comprensibile rivalità tra le due insegnanti è ben noto che non scorra buon sangue. In più di un’occasione i modi molto diretti, a volte rigidi, della Celentano hanno provocato la reazione degli altri maestri, specialmente di. Ebbene, nella puntata di martedì 13 aprile il clou è rappresentato dal guanto di sfida che Alessandra Celentano ha lanciato contro. Questa ha avuto una reazione a dir poco negativa. In suo soccorso sono giunti sia Alessandro che la stessa ...

