Fda chiede sospensione del vaccino Johnson&Johnson

(Di martedì 13 aprile 2021) Covid: l’agenzia statunitense FdaladelJohnson&Johnson dopo sei casi di coagulazioni di sangue un paio di settimane dopo la vaccinazione “Raccomandiamo una pausa nella somministrazione delper un motivo di cautela“. Lo ha detto Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research dell’agenzia americana Food and Drug Administration (Fda), invocando una… L'articolo Corriere Nazionale.

StefaniaFalone : Usa, la Fda chiede la sospensione del vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi - ronzidante : RT @erretti42: Usa, la Fda chiede la sospensione del vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi - Il Fatto Quotidiano - erretti42 : Usa, la Fda chiede la sospensione del vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi - Il Fatto Quotidiano - peppe844 : #JOHNSONANDJOHNSON #Speranza #COVID19 UNA CURIOSITÀ MA IL #reithera CHE FINE HA FATTO!? Fatto sparire dalle solite… - alde68 : Ora sarà per eccesso di zelo ma il blocco lo chiede la FDA non la portinaia di casa mia. ?? -

La decisione dellaha avuto immediate ripercussioni nel resto del mondo, Italia compresa: alle 16 di oggi è stata fissata una riunione fra i vertici del Ministero della salute e quelli dell'Aifa, ...'Il trattamento di questo tipo specifico di coagulo sanguigno è diverso dal trattamento che potrebbe essere tipicamente somministrato', scrive su Twitter la. 'Mercoledì il Cdc convocherà una ...(askanews) - Negli Stati Uniti le agenzie sanitarie federali che si occupano di farmacovigilanza, Fda (Food and Drug Administration) e Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), hanno chiesto ...La Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia federale statunitense che si occupa di farmaci, ha invitato le autorità dei singoli stati degli Stati Uniti a sospendere l’impiego del vaccino contro i ...