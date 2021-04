Euro 2020, ok al pubblico: ecco le 4 gare in programma all’Olimpico (Di martedì 13 aprile 2021) Il Governo italiano ha detto sì ad almeno il 25% della capienza allo Stadio Olimpico di Roma per le quattro partite di Euro 2020. Il torneo sarà dunque inaugurato l’11 giugno nella Capitale con Italia-Turchia, mentre il 16 giugno sarà tempo di Italia-Svizzera ed il è prevista 20 Italia-Galles. Infine il 3 luglio si giocherà un quarto di finale della rassegna che si concluderà con semifinali e finali a Londra. Foto: DailyStar L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Il Governo italiano ha detto sì ad almeno il 25% della capienza allo Stadio Olimpico di Roma per le quattro partite di. Il torneo sarà dunque inaugurato l’11 giugno nella Capitale con Italia-Turchia, mentre il 16 giugno sarà tempo di Italia-Svizzera ed il è prevista 20 Italia-Galles. Infine il 3 luglio si giocherà un quarto di finale della rassegna che si concluderà con semifinali e finali a Londra. Foto: DailyStar L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

