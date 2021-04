«Elite 4»: c’è la data di uscita (e tutto quello che c’è da sapere) (Di martedì 13 aprile 2021) Un anno di attesa, per scoprire poi che nulla sarà più come prima. Netflix, con un video rilasciato online, ha confermato la data di uscita di Élite 4, e le variazioni ad una trama che si è esaurita. La quarta stagione della serie spagnola, con Jamie Lorente, Denver, alla corte dei ricchi, farà capolino sulla piattaforma streaming il 18 giugno prossimo, tagliando fuori dalla propria narrazione personaggi ormai esauriti. Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio) e Álvaro Rico (Polo) non faranno ritorno a Las Encinas, blasonata scuola internazionale dove un omicidio ha cambiato l’esistenza dei protagonisti. Itzán Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Claudia Salas (Rebeka), Arón Piper (Ander) e Omar Ayuso (Omar), insieme a Georgina Amorós (Cayetana), saranno i soli studenti a ricomparire tra i corridoi dello sfarzoso istituto, costretti, tutti, a ripetere l’anno. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Un anno di attesa, per scoprire poi che nulla sarà più come prima. Netflix, con un video rilasciato online, ha confermato la data di uscita di Élite 4, e le variazioni ad una trama che si è esaurita. La quarta stagione della serie spagnola, con Jamie Lorente, Denver, alla corte dei ricchi, farà capolino sulla piattaforma streaming il 18 giugno prossimo, tagliando fuori dalla propria narrazione personaggi ormai esauriti. Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio) e Álvaro Rico (Polo) non faranno ritorno a Las Encinas, blasonata scuola internazionale dove un omicidio ha cambiato l’esistenza dei protagonisti. Itzán Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Claudia Salas (Rebeka), Arón Piper (Ander) e Omar Ayuso (Omar), insieme a Georgina Amorós (Cayetana), saranno i soli studenti a ricomparire tra i corridoi dello sfarzoso istituto, costretti, tutti, a ripetere l’anno.

Laycifer : Non esiste #ELITE4 se non c'e' la regina #dannapaola. Mi rifiuto di guardalo, per me Élite si ferma alla stagione 3 - giselleintonaco : Parlando di élite io sono in pena da dopo la prima stagione per nano che dopo non c'è più stato - merinaspic : @Carlo213Ge @FelipeKarmelo @queequeg1901 @Edwin_P_Bubble Sì, ma allo stesso tempo c'è da sganasciarsi. Mettiti nei… - ovunquetusiaa_ : in pratica nel trailer di elite non c'è una cosa che va bene - Dorian221190 : RT @__lunatica_: Menomale che almeno c’è il mio amore #elite -

