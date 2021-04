Editoria: Aie entra tra gli enti promotori di BookCity (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – L’Associazione Italiana Editori (Aie) sarà tra gli enti promotori di BookCity Milano, il festival diffuso che si terrà nel capoluogo lombardo dal 17 al 21 novembre. Il coinvolgimento dell’associazione è stato annunciato dal presidente di BookCity Milano Piergaetano Marchetti durante la conferenza stampa di presentazione della decima edizione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – L’Associazione Italiana Editori (Aie) sarà tra glidiMilano, il festival diffuso che si terrà nel capoluogo lombardo dal 17 al 21 novembre. Il coinvolgimento dell’associazione è stato annunciato dal presidente diMilano Piergaetano Marchetti durante la conferenza stampa di presentazione della decima edizione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

