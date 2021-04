“È un grande dolore”. Maddalena Corvaglia con queste parole ‘chiama’ Elisabetta Canalis. Cosa succede (Di martedì 13 aprile 2021) L’amicizia tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis è apparsa per un lungo periodo di tempo come una delle più solide e che il panorama dello spettacolo italiano avesse mai partorito. Una relazione nata da colleghe, nelle vesti di veline di Striscia la notizia, e sfociata nella più intima delle intese. Perdurata per oltre due decadi. D’improvviso, poi, la rottura. Dettata, stando alle indiscrezioni, da una questione di affari. Le due, infatti, non soltanto avevano intessuto un rapporto di amicizia, ma il loro legame si era declinato nella più ampia sfera professionale. Con degli interessi condivisi e una considerazione popolare equa e rilevante, si era instaurata una complicità notevole che le aveva fatte progredire di pari passo. Dopo l’interruzione delle intese il silenzio. Estenuante e lungo. Silenzio che è ... Leggi su tuttivip (Di martedì 13 aprile 2021) L’amicizia traedè apparsa per un lungo periodo di tempo come una delle più solide e che il panorama dello spettacolo italiano avesse mai partorito. Una relazione nata da colleghe, nelle vesti di veline di Striscia la notizia, e sfociata nella più intima delle intese. Perdurata per oltre due decadi. D’improvviso, poi, la rottura. Dettata, stando alle indiscrezioni, da una questione di affari. Le due, infatti, non soltanto avevano intessuto un rapporto di amicizia, ma il loro legame si era declinato nella più ampia sfera professionale. Con degli interessi condivisi e una considerazione popolare equa e rilevante, si era instaurata una complicità notevole che le aveva fatte progredire di pari passo. Dopo l’interruzione delle intese il silenzio. Estenuante e lungo. Silenzio che è ...

Advertising

Antonio_Tajani : La violenza, anche verbale, non ha nulla a che vedere con il grido di dolore dei ristoratori, che merita risposte c… - g_falcomata : L'atto d'amore dei familiari di Denise è un esempio per l'intera comunità. Il mio pensiero ai suoi ragazzi che, sce… - Anto70007062 : @mauriziocresce6 Maurizio caro...io non riuscirò a farmi un altro cane perchè è troppo grande poi il dolore...non c… - LucaMagmo : RT @ziaiaia3: Oscar Wilde diceva “Se un amico non mi invita al suo compleanno non importa, ma se non condivide con me un grande dolore all… - AnnA48878778 : RT @ziaiaia3: Oscar Wilde diceva “Se un amico non mi invita al suo compleanno non importa, ma se non condivide con me un grande dolore all… -