Dortmund Manchester City | Terzic | «Ci aspetta un compito difficile | ma c’è grande fiducia»

(Di martedì 13 aprile 2021) Edinha parlato alla vigilia di Borussiadi Champions League Edin, allenatore del Borussia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Champions League contro il– «Abbiamo, anche se da sola non basterà. All’andata abbiamo dimostrato di poter reggere l’urto contro unasquadra. Ciun, dobbiamo lavorare sodo e giocare con coraggio. Vogliamo dimostrare che possiamo tenere testa alle migliori squadre d’Europa. Sancho non ci sarà». BELLINGHAM – «Nessuno è sorpreso, vediamo come si ...

Edin Terzic ha parlato alla vigilia di BorussiaCity di Champions League Edin Terzic, allenatore del Borussia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Champions League contro il ...Il fascino tipico dei duelli anglo - tedeschi, l'emozione di una qualificazione in bilico e l'importanza della posta in palio fanno di BorussiaCity una sfida imperdibile. Andamento match d'andata Una rete di Foden allo scadere ha permesso alCity di piegare un Borussiacoriaceo: passati in ...Manchester City, le parole del tecnico Pep Guardiola alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: "Vogliamo vincere" ...Una rete di Foden allo scadere ha permesso al Manchester City di piegare un Borussia Dortmund coriaceo: passati in svantaggio in avvio di partita, i vice campioni di Germania avevano ritrovato la pari ...