Arrestato il comandante della polizia di Trezzano | incastrò una collega

(Di martedì 13 aprile 2021) IlLocale disul Naviglio, Salvatore Furci, è statocon l’accusa di aver incastrato con la droga laLocale di Corbetta, Lia Vismara. Salvatore Furci,Locale disul Naviglio, e Lia Vismara,Locale di CorbettaLadi Stato haquesta mattina Salvatore Furci,Locale disul Naviglio, in seguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio Gip ...

Milano. Una vendetta covata da tempo. Per 15 mesi.dagli agenti della Polizia, Salvatore Furci oradella Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio, vicino, Milano. L'uomo con l'aiuto di un complice avrebbe fatto mettere a gennaio, ...Milano, 13 aprile 2021 - Dopo gli arresti di stamane a Milano di 4 agenti della Polizia Locale , sempre, alle prime ore dell'alba di oggi, la Polizia di Stato haildella Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio Salvatore Furci, insieme ad un albanese, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio Gip di ...Una vendetta covata da tempo. Per 15 mesi. Arrestato dagli agenti della Polizia, Salvatore Furci ora comandante della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio, vicino, Milano. L’uomo con l’aiuto di un ...“È stata scoperta una prima verità. Quello che si è verificato è un complotto pilotato di stampo mafioso contro il Comune”: a dirlo a Fanpage ...