Zenga a Donnarumma | “Prima di andarmene dal Milan ci penserei due volte”

Advertising

PianetaMilan : #Zenga a @gigiodonna1: 'Prima di andarmene dal @acmilan ci penserei due volte' - #calciomercato #ACMilan #Milan… - MilanPress_it : Zenga dà un consiglio a Donnarumma ??? - notizie_milan : Zenga a Donnarumma: “Pensaci. Il Milan è un club importante” - MCalcioNews : Zenga: 'Il VAR dovrebbe essere meno segreto. Pirlo paga inesperienza. A Donnarumma prima di lasciare il Milan direi… - sportli26181512 : #Zenga: '#Conte juventino ma top'. E su Pirlo e Ronaldo...: L'ex portierone nerazzurro e della Nazionale commenta l… -

Ultime Notizie dalla rete : Zenga Donnarumma

Andare a discutere se si gioca bene o male è abbastanza superfluo', ha detto. 'Anche noi ... Un passaggio anche su: 'Anche io ero vicino a lasciare l'Inter. Sudico che sono ...... il problema per lui, come per tutti gli altri, è che condavanti le occasioni per scendere in campo con la maglia azzurra saranno poche, un po' come succedeva ai "rivali" di Walter...L'ex portiere dell'Inter parla poi anche dei nerazzurri: "Conte juventino ma è un professionista top" "A chi non piace questa Inter. Il problema principale è che si fa confusione tra controllo della p ...Andare a discutere se si gioca bene o male è abbastanza superfluo”, ha detto Zenga. “Anche noi vincemmo uno scudetto ... Un passaggio anche su Donnarumma: “Anche io ero vicino a lasciare l’Inter. Su ...