Viola Davis | la prima attrice di colore a vincere l’Oscar

(Di lunedì 12 aprile 2021) Con la magistrale interpretazione nel film Barriere, diretto e interpretato da Denzel Washington,si è guadagnata ilto comedonna dia conquistare un Oscar in qualità di migliorenon protagonista in un film drammatica. Il suo discorso di ringraziamento, nonostante gli anni trascorsi, è un ricordo vivido nella mente dei colleghi, della società e della comunità afro: “La linea è stata superata, finalmente ci sono ruoli da premio per le attrici nere”.è un’e produttrice televisiva statunitense nata nella Carolina del Sud. Cresciuta insieme alla sua famiglia, e ai suoi 5 fratelli, nel Rhode Island, ha studiato recitazione sin da bambina,presso il Rhode ...

acupoftea_01 : RT @_diana87: Ricapitoliamo: - Frances McDormand: Bafta - Carey Mulligan: Critics' Choice Awards - Vanessa Kirby: Coppa Volpi - Viola Davi… - blvkccqv : @nitemirzz hiii i stan angela bassett and viola davis - bombelli00 : RT @sturmunddr4ng: delle 5 candidate all’Oscar alla migliore attrice VANESSA KIRBY: ha vinto la Coppa Volpi a Venezia ANDRA DAY: GoldenGlob… - TestedSociopath : Se sono giusti, l’Oscar lo danno a Carey. E se invece vogliono fare il solito politicamente corretto se la giocano… - alessan41569286 : @msfabiola_ Personalmente se lo devono dare a Viola preferisco io preferisco lo diano a Frances perché,per carità l… -

Ultime Notizie dalla rete : Viola Davis

la Repubblica

La band della 'madre del blues' (Ma -) deve incidere un nuovo album. Ci sono: Cutler (Colman Domingo) al trombone; Toledo (Glynn Turman) al pianoforte; Slow Drag (Michael Potts) al basso; ...Il film sulla cantante blues Ma Rainey, interpretata da, ha ottenuto due Bafta: uno per i costumi e l'altro per l'acconciatura e il trucco, con altri vincitori tra cui Mank , Rocks e ...Tratto dal secondo capitolo del Ciclo di Pittsburg (1984), del drammaturgo afroamericano Auguste Wilson, Ma Rainey’s Black Bottom, (sceneggiato da Ruben Santiago-Hudson, prodotto – tra gli altri – da ...Sono i cinque ruoli che hanno portato Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Carey Mulligan (Una donna promettente), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman ...