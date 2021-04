Un quasi festival per capire cosa possiamo imparare dalla pandemia (Di lunedì 12 aprile 2021) È passato più di anno dall’inizio della pandemia. E siamo stanchi e preoccupati, forse più di prima. È di questi giorni la notizia che la Sardegna, unica zona bianca alcune settimane fa, è tornata zona rossa, mentre continuano notizie confuse e contraddittorie sui vaccini. Ci siamo sentiti sole e soli in questi mesi di pandemia, caricati di responsabilità e non sostenuti da scelte coerenti e da indicazioni credibili sul futuro. Proprio per questo è importante cercare di capire, di imparare dall’anno della pandemia e vedere se possiamo costruirci una speranza. Ci sarà in questo fine settimana un’occasione: dal 16 al 18 aprile, ci sarà quello che gli organizzatori, persone diverse che però non hanno rinunciato in questi mesi a pensare al futuro, considerano un “quasi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) È passato più di anno dall’inizio della. E siamo stanchi e preoccupati, forse più di prima. È di questi giorni la notizia che la Sardegna, unica zona bianca alcune settimane fa, è tornata zona rossa, mentre continuano notizie confuse e contraddittorie sui vaccini. Ci siamo sentiti sole e soli in questi mesi di, caricati di responsabilità e non sostenuti da scelte coerenti e da indicazioni credibili sul futuro. Proprio per questo è importante cercare di, didall’anno dellae vedere secostruirci una speranza. Ci sarà in questo fine settimana un’occasione: dal 16 al 18 aprile, ci sarà quello che gli organizzatori, persone diverse che però non hanno rinunciato in questi mesi a pensare al futuro, considerano un “...

Advertising

HuffPostItalia : Un quasi festival per capire cosa possiamo imparare dalla pandemia - DottLeonardi : @Pontifex_it In un film drammatico del 2017 'Il cliente' premiato al festival di Cannes si contrappongono due compo… - LucaDondoni : @GiusCandela Giuseppe, grazie per aver sottolineato questo “nulla”. Nei decenni passati a seguire #Sanremo (quasi 4… - BarbieXanax : @Obitorio2 Lì si sono arrabbiati eccome, volevano quasi buttarlo fuori dal festival - carotelevip : RT @GiusCandela: Melissa Greta Marchetto. Dal Prima Festival al DopoFestival, da Quelli che il Calcio a Magazzini musicali, dal circo di Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : quasi festival Un quasi festival per capire cosa possiamo imparare dalla pandemia ... dal 16 al 18 aprile, ci sarà quello che gli organizzatori, persone diverse che però non hanno rinunciato in questi mesi a pensare al futuro, considerano un 'quasi festival' da titolo ' La lezione ...

Musica, Chiara Ragnini racconta l'ultimo anno con un nuovo inedito ... questa volta quasi tutti in lingua inglese, intitolato ' Ceanne McKee's Wonderland and Tales ' in ... Genova x Voi ), ha partecipato a festival e rassegne ( Il Tenco Ascolta con Club Tenco, Collisioni ...

Un quasi festival per capire cosa possiamo imparare dalla pandemia L'HuffPost Un quasi festival per capire cosa possiamo imparare dalla pandemia Ci sarà in questo fine settimana un’occasione: dal 16 al 18 aprile, ci sarà quello che gli organizzatori, persone diverse che però non hanno rinunciato in questi mesi a pensare al futuro, considerano ...

Nomadland tra i candidati agli Oscar 2021: trama, cast e trailer Strafavorito per le statuette come miglior film e miglior regista, Nomadland promette di rivoluzionare la liturgia e il senso stesso del Premio Oscar, che per decenni è stato il premio dell'establishm ...

... dal 16 al 18 aprile, ci sarà quello che gli organizzatori, persone diverse che però non hanno rinunciato in questi mesi a pensare al futuro, considerano un '' da titolo ' La lezione ...... questa voltatutti in lingua inglese, intitolato ' Ceanne McKee's Wonderland and Tales ' in ... Genova x Voi ), ha partecipato ae rassegne ( Il Tenco Ascolta con Club Tenco, Collisioni ...Ci sarà in questo fine settimana un’occasione: dal 16 al 18 aprile, ci sarà quello che gli organizzatori, persone diverse che però non hanno rinunciato in questi mesi a pensare al futuro, considerano ...Strafavorito per le statuette come miglior film e miglior regista, Nomadland promette di rivoluzionare la liturgia e il senso stesso del Premio Oscar, che per decenni è stato il premio dell'establishm ...