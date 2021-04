Sampdoria | rinnovo Ranieri | a che punto siamo con la trattativa?

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tiene banco ildi Claudio: largo alla diplomazia e spazio all’orgoglio. Le ultime sul tecnico dellaLe parole di Carlo Osti nel pre partita di-Napoli indirizzate a Massimo Ferrero. La replica di Claudioin conferenza stampa sul suo futuro in blucerchiato. La dichiarazione d’amore del presidente blucerchiato alla vigilia del match tra le mura del Ferraris. Tante parole, ma ancora nessun contatto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 A quanto riporta la Repubblica è in atto un tentativo di ricucire il rapporto tra due prime donne che fanno qualche capriccio. Secondo il quotidiano cittadino se la questione fosse solo economica il motivo sarebbe più che lecito e l’accordo molto complicato da trovare. Se invece la questione fosse ...

Advertising

sportli26181512 : Fabian Ruiz è il motore del Napoli, ma senza rinnovo...: Fabian Ruiz è il motore del Napoli, ma senza rinnovo... Il… - ansacalciosport : Osti, Ranieri-Ferrero due prime donne,a volte fanno capricci. Ds della Sampdoria su rinnovo tecnico 'mi auguro che… - infoitsport : Sampdoria, Ranieri: 'Abbiamo tirato un po' il fiato. Rinnovo? Voglio ancora divertirmi' - infoitsport : Osti in attesa del rinnovo con la Sampdoria: «Dico una cosa a Ferrero» - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #Sampdoria, le parole di #Osti sul futuro di #Quagliarella e #Ranieri -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria rinnovo

Entrambi sono stati i protagonisti della vittoria a Marassi, realizzando le reti che hanno permesso al Napoli di battere la. Il gol di Fabian Ruiz è stato un piccolo capolavoro tecnico, con ...... per mancatodel contratto. Sul centrale classe 99 c'è l'interesse anche di: Spal, ... L'arrivo di Torregrossa alla, libera La Gumina già inseguito la scorsa estate. Ma per la punta di ...Omar Colley è il miglior difensore della rosa della Sampdoria, ma il suo destino non è certo: il gambiano è appetibile sul mercato e può generare una plusvalenza ...Il Napoli vince contro la Sampdoria e resta in corsa per una possibile qualificazione alla prossima Champions League. Ma il futuro dell’attuale tecnico, Gennaro Gattuso, è già scritto. “L’allenatore h ...