Rilanciare la cultura e il turismo con la comunicazione digitale | torna la PA Social Academy

"Parliamo di cultura, turismo e spettacolo, settori fortemente colpiti dalla pandemia, in un'ottica di rilancio, sfruttando le potenzialità e opportunità delle piattaforme digitali di comunicazione". Questo e' il tema al centro dell'edizione 2021 della PA Social Academy, il percorso di formazione firmato Facebook e PA Social all'interno dell'hub digitale Binario F, il progetto di Facebook Italia dedicato alla digitalizzazione di imprese, associazioni e istituzioni, che fa parte del programma piu' ampio #piccolegrandimprese lanciato nel 2020 per sostenere la ripresa economica del nostro paese.

