Piastrine Basse e Trombosi: pazienti con trombocitopenia immunitaria, revisione della letteratura. (Di lunedì 12 aprile 2021) La trombocitopenia immunitaria (ITP) correlata alle Trombosi. Uno studio condotto da M. Rasheed, A. Tawfiq Soliman, M. A Yassin. La ITP è caratterizzata da una bassa conta piastrinica dovuta alla distruzione immuno-mediata e alla tendenza al sanguinamento. Tuttavia, negli ultimi decenni sono stati riportati eventi tromboembolici in pazienti con ITP. Questa revisione viene effettuata per studiare i casi segnalati di fenomeno tromboembolico in pazienti con ITP nel tentativo di valutare le caratteristiche del paziente e di comprendere il meccanismo sottostante. Metodi utilizzati. Abbiamo cercato su Google Scholar, PubMed i casi con ITP e Trombosi, il riepilogo è presentato nella tabella seguente (Tabella 1). Risultati attesi. Sono stati identificati circa 30 casi ...

