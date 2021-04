Pagelle Chievo-Pisa 2-0 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lee idi2-0, match della trentatreesima giornata di. Nel derby delle deluse, è la squadra di casa a trionfare sotto la pioggia del Bentegodi. La partita si sblocca dopo 3?: Gori respinge male un tiro di Canotto, Garritano sul lato opposto di testa firma l’1-0. Per il raddoppio bisogna aspettare: al 27? Gori si supera con una parata sensazionale su Djordjevic a botta sicura ma al 71? non può nulla sul tocco sotto porta di De Luca. Ilsi porta a 48 punti e torna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi. C’è la terza sconfitta consecutiva per ilche ora vede la zona playoff a sette punti di distanza.(4-4-2) Semper 6.5; Mogos 6.5, Leverbe 6.5, Gigliotti ...