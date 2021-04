Michelangelo Tommaso in uno scatto del passato: com’è cambiato in questi anni (Di lunedì 12 aprile 2021) Michelangelo Tommaso ha pubblicato sul suo profilo instagram uno scatto del passato: com’è cambiato in questi anni. E’ sicuramente uno degli attori più amati ed apprezzati della famosissima soap opera Un posto al sole, Michelangelo Tommaso, veste i panni di Filippo Sartori. Negli ultimi tempi, intorno al suo personaggio, ci sono stati dei veri colpi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 12 aprile 2021)ha pubblicato sul suo profilo instagram unodelin. E’ sicuramente uno degli attori più amati ed apprezzati della famosissima soap opera Un posto al sole,, veste i pdi Filippo Sartori. Negli ultimi tempi, intorno al suo personaggio, ci sono stati dei veri colpi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Michelangelo Merisi da Caravaggio, Incredulità di san Tommaso, 1600-1601, olio su tela,… - infoitcultura : Grave lutto per Michelangelo Tommaso, Filippo di Un Posto al Sole: 'Pensavamo che ce l'avresti fatta' - IncubatoreNaEst : RT @NapoliToday: #Cronaca Grave lutto per Michelangelo Tommaso, Filippo di Un Posto al Sole: 'Pensavamo che ce l'avresti fatta' https://t.c… - Wes_Supremacy : Gli storici dell'arte quando leggono le poesie di Michelangelo dedicate a Tommaso de' Cavalieri: - avanzidicervell : #BuonaDomenica Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno cred… -