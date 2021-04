Maria Chiara Carrozza eletta presidente del Cnr: è la prima donna (Di lunedì 12 aprile 2021) Maria Chiara Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ( Cnr ) e che sarà in carica per i prossimi quattro anni. È la prima presidente donna nella storia del principale ente di ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021)del Consiglio Nazionale delle Ricerche ( Cnr ) e che sarà in carica per i prossimi quattro anni. È lanella storia del principale ente di ...

Advertising

HuffPostItalia : Maria Chiara Carrozza presidente del Cnr, prima donna nella storia - Agenzia_Ansa : Maria Chiara Carrozza è presidente del Cnr e sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente don… - TgLa7 : Maria Chiara Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). E' la prima presidente donna nella… - alessandraapice : RT @Agenzia_Ansa: Maria Chiara Carrozza è presidente del Cnr e sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente donna nel… - BlitzQuotidian0 : Maria Chiara Carrozza, chi è il nuovo presidente del Cnr: prima donna presidente, ex ministro, vita privata -