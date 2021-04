LIVE Musetti-Karatsev 0-1, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: break in avvio del russo (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 15-15 Doppio fallo del russo. 15-0 Servizio e rovescio del russo: Karatsev chiude sottorete con la volée di rovescio. 0-1 break Karatsev! Grande inizio del russo: Musetti poco reattivo in avvio. 0-40 TRE PALLE break Karatsev! Partenza incredibile del classe 1993. 0-30 Ottimo rovescio diagonale del russo. 0-15 Ottima risposta di Karatsev con il diritto. 0-0 Si comincia a Montecarlo! Batte Lorenzo Musetti. INIZIO PRIMO SET 11.08 Aslan ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 15-15 Doppio fallo del. 15-0 Servizio e rovescio delchiude sottorete con la volée di rovescio. 0-1! Grande inizio delpoco reattivo in. 0-40 TRE PALLE! Partenza incredibile del classe 1993. 0-30 Ottimo rovescio diagonale del. 0-15 Ottima risposta dicon il diritto. 0-0 Si comincia a! Batte Lorenzo. INIZIO PRIMO SET 11.08 Aslan ...

