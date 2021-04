La strage a “Football City” (Di lunedì 12 aprile 2021) In una città famosa per i suoi campioni un ex giocatore di NFL, forse affetto da un disturbo mentale, ha ucciso un medico e la sua famiglia Leggi su ilpost (Di lunedì 12 aprile 2021) In una città famosa per i suoi campioni un ex giocatore di NFL, forse affetto da un disturbo mentale, ha ucciso un medico e la sua famiglia

Advertising

RadioItaliaIRIB : Usa, l'ultima strage: ex star football ammazza 5 persone poi si suicida - infoitsport : L'ex campione della Nfl che ha fatto una strage, il padre: “Il football l'ha rovinato” - Cocci1309 : RT @_Velies_: Eh si è il football, non è il razzismo qui - _Velies_ : Eh si è il football, non è il razzismo qui - Eurosport_IT : Una brutta pagina di cronaca arriva da Rock Hill in South Carolina, un ex giocatore NFL uccide 5 persone e poi si s… -