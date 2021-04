Iran, nucleare: Zarif accusa Israele di sabotaggio e promette vendetta (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Iraniano Mohammad Javad Zarif ha accusato Israele per l’atto di sabotaggio contro la centrale nucleare di Natanz, promettendo vendetta. Lo riporta la televisione di Stato Iraniana. “I sionisti vogliono vendicarsi perché abbiamo compiuto progressi nella revoca delle sanzioni e hanno detto pubblicamente che non lo permetteranno. Ma ci prenderemo la nostra vendetta”, ha detto Zarif. L’incidente nell’impianto nucleare di Natanz può essere considerato un “crimine contro l’umanità”, ha quindi affermato il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano, Saeed Khatibzadeh, durante una conferenza stampa trasmessa da Press Tv, durante la quale non ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro degli Esteriiano Mohammad Javadhatoper l’atto dicontro la centraledi Natanz,ndo. Lo riporta la televisione di Statoiana. “I sionisti vogliono vendicarsi perché abbiamo compiuto progressi nella revoca delle sanzioni e hanno detto pubblicamente che non lo permetteranno. Ma ci prenderemo la nostra”, ha detto. L’incidente nell’impiantodi Natanz può essere considerato un “crimine contro l’umanità”, ha quindi affermato il portavoce del ministero degli Esteriiano, Saeed Khatibzadeh, durante una conferenza stampa trasmessa da Press Tv, durante la quale non ha ...

Advertising

sole24ore : Nucleare, Iran: incidente al più importante impianto per l’arricchimento dell’uranio - MediasetTgcom24 : Nucleare Iran, Teheran accusa Israele per attacco a Natanz: ci vendicheremo #nucleareiran - Radio1Rai : ??L'#Iran accusa #Israele per l'attacco alla centrale nucleare di #Natanz. Teheran minaccia 'vendetta al momento opp… - zazoomblog : Nucleare Iran Teheran accusa Israele per attacco a Natanz: ci vendicheremo - #Nucleare #Teheran #accusa #Israele - mistermeo : RT @Radio1Rai: ??L'#Iran accusa #Israele per l'attacco alla centrale nucleare di #Natanz. Teheran minaccia 'vendetta al momento opportuno'.… -